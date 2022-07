Het is geen geheim dat Sony PlayStation onafhankelijke ontwikkelaars oftewel indies erg interessant vindt. In het verleden heeft Sony veel kleine ontwikkelaars voorzien van PS4 development kits om games te maken voor het platform. Dit zet Sony nu met de PlayStation 5 voort via een nieuw programma.

Sony Interactive Entertainment heeft het ‘Development Hardware Loan Program’ aangekondigd, waarmee ze indie ontwikkelaars en uitgevers van PS5 devkits en PS5 testkits voorzien. Het doel hiervan is om de barri√®res te verlagen rondom het proces van games uitgeven op de PlayStation.

Het is voor veel kleine ontwikkelaars en uitgevers een struikelblok: de kosten van een devkit en testkit, gezien het ontwikkelen van games op zichzelf al duur genoeg is. Sony komt ontwikkelaars daar nu in tegemoet met een leenprogramma, waardoor het aanschaffen van specifieke hardware niet langer een must is.