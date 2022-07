Review | Stray – Het spelen met een kat als hoofdpersonage in een game is niet iets wat heel gebruikelijk is. Dit is wel het geval in de game Stray en vanaf de aankondiging geniet de game veel aandacht. Het is een keer wat anders, de kat doet virtueel precies hetzelfde als een echte kat en het kent natuurlijk enige charme. Stray is inmiddels uit op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Er is ook sprake van een groot succes, gezien de game razend populair is. Uiteraard waren wij ook benieuwd naar deze titel en in deze review vertellen we je waarom Stray de moeite waard is.

Gescheiden van je vriendjes

Stray is meer dan alleen een platformer waarin je met een kat speelt, de game is namelijk voorzien van een heus verhaal dat van begin tot einde boeiend is. Je begint in een vervallen gebied, waar je samen met nog een aantal andere katten leeft. Zoals elke andere dag ga je na een nacht rusten weer op pad met je vriendjes, op zoek naar eten. Door een onfortuinlijke gebeurtenis raak je echter gescheiden en kom je terecht in een onbekend en onheilspellend gebied. Stilzitten is geen optie en dit maakt dat je al strompelend verder gaat en vanaf daar ontvouwt zich een interessante situatie.

De game speelt zich namelijk in de toekomst af en dit maakt ook dat je individuen tegenkomt die je vandaag de dag niet in het straatbeeld ziet. Verder over het verhaal uitweiden zou onnodig zijn, dat mag je lekker zelf ontdekken. Feit is wel dat het van begin tot eind interessant is, mede omdat je personages leert kennen die je helpen en omdat die ook weer met een eigen verhaal komen. Dit is dan weer gekoppeld aan herinneringen die in Stray als collectable fungeren. Dit maakt ook dat je na het uitspelen nog een reden hebt om de levels opnieuw te verkennen, wat de speelduur enigszins kan verlengen.

Kort, maar krachtig…

En over speelduur gesproken, Stray is verre van een lange game. Bij het bereiken van de credits hadden we nog geen vier uur op de teller staan, wat zich wat oprekt als je de collectables gaat verzamelen via chapter select. De totale speelduur is dan hooguit een uurtje of vijf/zes, dus het is een wat compacte game. Dit is ook gelijk een punt van kritiek, want de prijs van € 29,99 is voor de speelduur aan de forse kant. Dat gezegd hebbende, het avontuur is kort, krachtig en de moeite waard. Dit zit hem in het verhaal, maar ook de gameplay die zeer verzorgd is, waarbij de ontwikkelaar zo goed mogelijk heeft geprobeerd om het leven van een kat te vertalen naar een digitale ervaring.

Je hebt zelfs een heuse miauwknop, die je geregeld zal indrukken omdat het kan. Daarnaast zul je ook regelmatig plekken tegenkomen waar je kunt krabben om je nagels aan te scherpen. Sta je op een plank en zie je een object langs het randje staan, een druk op de knop en je gooit het er vanaf. Besluit je even te gaan rusten, dan hoor je het gespin van de kat via de speaker in de controller. Een kattenliefhebber weet precies wat we hiermee bedoelen, het zijn van die typische gedragingen van een kat. Alles zit in Stray en als je niet beter zou weten, zou je denken naar een video van een kat te kijken.

Puzzelen en platformen

Doordat we nu natuurlijk met een kat spelen, hebben we vier poten en ook het formaat van het beestje is anders dan de gemiddelde protagonist in een game. Dit levert een andere benadering van de gameplay op, want je kan veel gemakkelijker door dingen heen, alsook op dingen klimmen. En dat is de platform gameplay die je in de game treft. Je bent het merendeel van de tijd van A naar B aan het wandelen en het is dan aan jou om de juiste route te zoeken. Hier komt wat druk bij kijken op momenten, omdat je ook vijanden treft. Als kat ben je echter lenig en spring je zonder al te veel moeite van object naar object. Het klinkt net zo simpel als het is, maar het werkt ontzettend fijn en maakt de gameplay in dat opzicht meer dan prima. Het enige punt is echter dat het nauwelijks een uitdaging voorschotelt, omdat het vooral naast goed sturen een kwestie van timen is. Lastig zal het dus nooit worden.

Om meer variatie aan de gameplay toe te voegen, zul je geregeld op een soort mini-quest gestuurd worden. Dit kan het verzamelen van bepaalde drankjes zijn om iets anders vrij te spelen, alsook het afleiden van personages om iets te kunnen bemachtigen. Dit soort quests worden via het verhaal uit de doeken gedaan, waardoor het heel erg natuurlijk en passend aanvoelt. Je zult je ook geen moment vervelen en sommige van deze quests zijn optioneel, waardoor je naast het verzamelen van collectables nog andere zaken hebt om af te ronden als je daar eerder niet aan toekwam. Doordat het optioneel is levert het verder niet zoveel op behalve Trophies, maar gezien de game zo fijn speelt is de kans groot dat je dit alsnog aanpakt om zo langer van de game te genieten. Tel daar nog wat puzzels her en der bij op en de gameplay voelt als een solide onderdeel met voldoende variatie om boeiend te blijven.

Schitterende omgevingen

Qua gameplay heeft Stray genoeg te bieden, hetzelfde geldt voor het verhaal. Om dit alles te vervolledigen mag je ook nog een uitstekende audiovisuele presentatie verwachten. Qua voice-acting is een echte kat gebruikt, net zoals voor de motion capture van de animaties, waardoor het belangrijkste onderdeel in audiovisueel opzicht dik in orde is. Maar ook de bijpassende muziek is subtiel, spannend en bij vlagen wat angstaanjagend, waardoor het uitermate goed aansluit op de sfeer. Alleen daaraan valt al af te lezen dat de ontwikkelaar met ontzettend veel liefde aan de game heeft gewerkt.

En dan zijn we er nog niet, want de visuele presentatie is naast de genoemde animaties echt van de bovenste plank. Je bezoekt tijdens het avontuur verschillende locaties, waaronder steden, rioleringen, fabrieken en meer. Per locatie vind je weer allerlei indoor omgevingen, zoals cafés, huizen, winkels, laboratoria en ga zo maar door. Elke locatie is met zorg vormgegeven en ziet er detail- en sfeervol uit, waarvan je geniet in een haarscherpe 4K-resolutie. Tegelijkertijd beleef je het avontuur in 60 frames per seconde zonder enige dip, wat de performance van Stray dus top notch maakt. Het is de spreekwoordelijke kers op de taart en al die elementen samen maken van Stray een uitstekende game.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4 en pc.