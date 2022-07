De vechtstijl van Kratos in God of War was te danken aan motion capture acteur Eric Jacobus. De stuntman heeft nu aangegeven waaraan hij te danken had dat hij hiervoor werd ingehuurd.

Jacobus heeft in 2016 een video gemaakt, waarin hij zijn visie liet zien over de vechtstijl van Kratos. Hij toonde hierin veel verschillende bewegingen, waarvan de stuntman dacht dat deze perfect zouden passen bij de protagonist van God of War. Het resultaat check je hieronder.