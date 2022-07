Deze generatie beleefde een ietwat valse start, maar langzaamaan komen de echte grote titels er nu wel aan. Eén van de grootste games van 2022 is ongetwijfeld God of War: Ragnarök, die onlangs eindelijk z’n releasedatum heeft gekregen: 9 november. Nu blijkt dat ook iemand uit het groene kamp enorm uitkijkt naar de nieuwe game van Sony Santa Monica.

Via Twitter deelt niemand anders dan Phil Spencer – de grote chef bij Xbox – wat informatie over zijn gaminghistorie. Zo was Pong zijn allereerste game en zijn absolute favoriet is Robotron: 2084. Waar Spencer op dit moment het meest naar uitkijkt? Dat is God of War: Ragnarök, aldus de topman. Ondanks dat Spencer bij Xbox zit, is en blijft hij een gamer.