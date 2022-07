IO Interactive beloofde als onderdeel van het tweede jaar aan content voor Hitman III dat er een nieuw level aan de game toegevoegd zou worden: The Ambrose Island. Dit level is nu beschikbaar gesteld via een gratis update en de ontwikkelaar heeft ook nog wat informatie gedeeld.

Het verhaal dat hierop van toepassing is, speelt zich af tussen Hitman II en Hitman III. Op deze manier worden wat gaten in het verhaal tussen de twee games opgevuld. De locatie van het eiland is de Andamanse Zee. Op het eiland is een haven te vinden, een dichtbegroeide jungle, grotten en nog veel meer.

Om een indruk van het level te krijgen kun je de onderstaande trailer bekijken. Afgezien van de nieuwe missie die je kunt spelen, is het level ook beschikbaar voor alle andere modi in Hitman III, wat het tot een substantiële toevoeging maakt.