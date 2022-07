De maand augustus staat voor de deur en Xbox Live Gold abonnees mogen natuurlijk een paar nieuwe games verwachten die ze via hun abonnement ter beschikking krijgen. Via Xbox Wire heeft Microsoft de titels nu aangekondigd.

Het betreffen weer twee Xbox 360 games en twee Xbox One games, die op verschillende data beschikbaar gesteld zullen worden.

Calico – Vanaf 1 tot 31 augustus

ScourgeBringer – Vanaf 16 augustus tot 15 september

Saint’s Row 2 – Vanaf 1 tot 15 augustus

Monaco: What’s Yours is Mine – Vanaf 16 tot 31 augutus

Mocht je deze games willen spelen, dan zul je dus een abonnement op Xbox Live Gold moeten hebben. Daarnaast is het handig om te weten dat Microsoft via Games with Gold tot oktober Xbox 360 games zal aanbieden, nadien zal dit veranderen. Meer daarover lees je hier.