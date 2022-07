Het komt geregeld voor dat mensen vertrekken bij een ontwikkelaar om vervolgens zelf een eigen studio op te richten. Dit hebben drie voormalig CD Projekt RED medewerkers nu ook gedaan.

Jakub Ben, Magdalena Furman en Pawel Kuleta hebben bij CD Projekt RED gewerkt aan de tussenfilmpjes van The Witcher 3: Wild Hunt en Cyberpunk 2077. Nu heeft het drietal ‘Dark Passenger’ opgericht en ze hebben al twee jaar een game in pre-productie.

Het gaat om een online multiplayergame, die gemaakt wordt met Unreal Engine 5 en zich afspeelt in feodaal Japan. De nieuwe ontwikkelaar heeft grote ambities, waaronder het gebruik van een gepatenteerd ‘locomotive’ systeem, die voor ongekende animaties moet zorgen.

“The proprietary locomotive system will allow players to perform amazing evolutions such as running on arrows fired by other players, dynamically climbing flat walls using shuko claws or using a yari spear as a pole to jump over obstacles.”