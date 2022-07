Wederom lijkt de ESRB te vroeg op het feestje te zijn. Zo valt nu op hun website te lezen dat Serious Sam: Syberian Mayhem een ‘mature’ rating heeft ontvangen voor de PlayStation 5. Dit is natuurlijk bijzonder, gezien de game tot op heden enkel op pc verkrijgbaar is en ontwikkelaar Croteam nog niks bekend heeft gemaakt over eventuele consoleversies.

Op dit moment staat enkel de PlayStation 5 aangegeven als platform, dus het is nog onbekend of de game ook naar Xbox-consoles komt. Al lijkt het ons niet geheel onwaarschijnlijk. Voor een releasedatum zullen we moeten wachten tot een officiële bekendmaking vanuit Croteam of uitgever Devolver Digital.