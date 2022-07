Zeer regelmatig voorziet Microsoft het weekend van ‘gratis’ games dankzij het Xbox Free Play Days initiatief. Spelers die over een Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement beschikken, kunnen dit weekend wederom met drie games aan de slag. Het gaat om de onderstaande titels:

Generation Zero

WWE 2K22

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Tijdens het gratis weekend zijn de bovengenoemde games ook van korting voorzien en dit geldt voor verschillende edities. De korting van WWE 2K22 loopt op tot 60% en Generation Zero is zelfs verkrijgbaar met 65% korting. Tot slot is Naruto to Boruto: Shinobi Striker helemaal goedkoop te bemachtigen, deze game gaat met 90% korting over de toonbank.

Heb je een Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement nodig? Klik daarvoor hier.