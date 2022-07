Sony PlayStation heeft weer bekendgemaakt hoe het zakelijk is gegaan het afgelopen kwartaal en daaruit blijkt dat de PlayStation 5 inmiddels bijna 22 miljoen keer is verscheept. In het vorige kwartaal heeft Sony 2.4 miljoen consoles richting retailers gestuurd en daarmee staat het aantal nu op 21.7 miljoen verscheepte exemplaren. Dit is een groei van 100.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Qua PlayStation Plus abonnees ziet Sony een kleine daling. Het eerste kwartaal van dit jaar kende nog 47.4 miljoen abonnees, het vorige kwartaal stond het aantal op 47.3 miljoen. Aangaande actieve gebruikers op het PlayStation Network heeft Sony een aantal van 102 miljoen spelers geregistreerd, een daling van 4 miljoen tegenover het vorige kwartaal wat ongetwijfeld met het betere weer te maken heeft.

Verder heeft Sony aangegeven dat de PlayStation 5 voorraad richting het einde van het jaar significant zal gaan toenemen, omdat de beschikbaarheid van componenten ook aan het groeien is. Of dit betekent dat we tegen het einde van het jaar gewoon een PlayStation 5 in de winkel zullen aantreffen is nog te vroeg om te zeggen.