Outer Wilds wist in 2019 hoge ogen te gooien op de PlayStation 4, Xbox One en pc. De open wereld adventure/puzzelgame zal binnenkort ook zijn opwachting maken op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S consoles. Vanaf 15 september om precies te zijn.

De game wist bij de release op de pc en Xbox One een Metacritic-score van 8.5 te behalen en de PS4-versie staat op een gemiddelde van 8.2. Vooral het verhaal werd door het gros van de pers erg gewaardeerd.

De current-gen versie van Outer Wilds zal draaien op 60 frames per seconde. Of de resolutie ook wordt opgehoogd is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat gamers die de PS4- of Xbox One-versie hebben gekocht, de game gratis voor de current-gen systemen kunnen downloaden.

Er is ook nog een nieuwe trailer van Outer Wilds verschenen, die je hieronder kunt bekijken.