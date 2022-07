Gisteren kon je een video bekijken waarin Ubisoft een duidelijke uitleg gaf van de Forgotten Saga modus die gratis aan Assassin’s Creed: Valhalla toegevoegd zal worden. Toen lieten we al doorschemeren dat de release niet al te lang meer op zich zou laten wachten.

Dat klopt, want via Twitter heeft de uitgever aangekondigd dat Forgotten Saga op 2 augustus verschijnt. Dit gebeurt samen met update 1.6.0, waarvan we de details nog even moeten afwachten.

De update activeert ook het Sigrblot Festival weer, dat vervolgens op 4 augustus begint en tot 25 augustus zal duren.