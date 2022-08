We weten al een tijdje dat de populaire Forge modus – die spelers in staat stelt eigen maps in elkaar te knutselen – binnenkort zijn opwachting zal maken in Halo Infinite. Enkele YouTubers zijn zelfs al vrolijk met de modus aan de slag gegaan. Een van hen – iemand die zichzelf de nickname Death Templer heeft aangemeten – is er zelfs in geslaagd om de beruchte Silent Hills demo P.T. helemaal na te maken.

De onderstaande video maakt je wegwijs in het level, dat tot in de kleinste details van het scherm lijkt te springen. Vooralsnog is P.T. op zijn Halo’s niet speelbaar en blijft het dus bij deze korte rondleiding. Enjoy!