De wereldberoemde streamer Dr. Disrespect kondigde eind vorig jaar aan een ontwikkelstudio te zijn gestart. Dit in samenwerking met Robert Bowling, bekend van Infinity Ward en Call of Duty, en Quinn DelHoyo, bekend van Halo ontwikkelaar 343 Industries. De studio, Midnight Society, is sinds de oprichting bezig met een first-person shooter genaamd Deadrop.

De ontwikkeling is verre van klaar, maar een vroege versie is beschikbaar gesteld voor YouTubers, die de game hebben gespeeld. De content mocht ook online gedeeld worden en zodoende hebben we twee video’s hieronder die je een indruk van de shooter geven.

Wanneer de game moet uitkomen is op dit moment niet bekend.