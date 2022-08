Onlangs lanceerde Sony het vernieuwde PlayStation Plus, dat twee extra tiers introduceert – Extra en Premium – en de originele dienst omdoopt naar Essential. De verschillende tiers bieden, naarmate je meer betaalt, meer games en diensten maar de PlayStation Store maakt het niet bepaald makkelijk om door je content te browsen.

Daarom kan de website Plat Prices hierin wel wat soelaas bieden. De gelinkte pagina toont de verschillende tiers van PlayStation Plus, waarmee je in één oogopslag kunt zien of de game bij de tier inbegrepen is, hoe moeilijk de game ongeveer is, hoeveel tijd je ongeveer kwijt bent aan het uitspelen en wat voor score de critici hebben gegeven. Vernuftig!

Op Reddit laat gebruiker N_Johnston – het brein achter de website- weten dat hij zoveel mogelijk feedback zal verzamelen en de website zal blijven verbeteren.