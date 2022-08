De ‘Russo Brothers’ zijn bekende regisseurs, die een aantal populaire films achter hun naam hebben staan. Daar vallen onder andere vier films in het Marvel universum onder. Het duo is niet onbekend met games en hebben in een interview laten weten dat ze in ieder geval erg gecharmeerd zijn van Naughty Dog.

Anthony en Joe Russo werden in een video van IGN een aantal achtervolgingsscènes uit verschillende games getoond. Daarbij kwam onder andere Uncharted 4 aan bod en Joe liet meteen weten dat hij dit één van de beste gamefranchises in het actiesegment vindt.

Even later kwam The Last of Us: Part II aan bod en Joe liet weten ook hier erg enthousiast over te zijn. Sterker nog, hij vindt deze titel één van de beste games ooit. Vooral het camerawerk in het spel noemt de regisseur bewonderingswaardig en hij vergelijkt dit zelfs met het werk van Steven Spielberg.

Wil je het gehele interview zien? Dan kan je dat hieronder checken.