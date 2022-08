Een maand voor de release van Gran Turismo 7 kondigde Polyphony Digital de kunstmatige intelligentie GT Sophy aan. Deze AI is gemaakt in samenwerking met Sony AI en zou zo goed zijn, dat het een behoorlijke stap vooruit is ten opzichte van wat de AI nu in Gran Turismo 7 te bieden heeft.

Destijds gaf de ontwikkelaar ook aan dat GT Sophy in Gran Turismo 7 geïmplementeerd zou worden, maar wanneer precies is niet bekend. Er bestaat een kans dat dit voor het einde van het jaar nog zal zijn. Dit blijkt uit een reactie van het officiële YouTube-kanaal van Gran Turismo.

Tijdens het Gran Turismo wereldkampioenschap in Salzburg te Oostenrijk afgelopen weekend, vroeg iemand in de chat wanneer GT Sophy geïmplementeerd zou worden. Het Italiaanse officiële kanaal reageerde daarop vanzelfsprekend in het Italiaans wat na een vertaling het volgende zegt:

“we will put it in-game before the end of the year if all goes well”

Hoewel het geen definitieve bevestiging is, ziet het er naar uit dat GT Sophy nog voor het einde van 2022 in Gran Turismo 7 geïntegreerd zal worden.