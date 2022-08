Het circuit van Portimao in Portugal staat dit jaar niet op de kalender, maar komt alsnog naar F1 22. Codemasters en EA hebben via persbericht aangekondigd dat het circuit vandaag via een update wordt toegevoegd.

Dit is niet het enige ‘nieuwe’ circuit, ook zal Shanghai International Circuit worden toegevoegd. Dit zal op 12 september gebeuren en daarmee is het de eerste keer in lange tijd dat de game voorzien wordt met circuits die niet op de kalender staan.

De circuits worden allebei gratis aan de game toegevoegd.