Eind oktober verschijnt Gotham Knights voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Heel erg lang hoeven we dus niet meer te wachten en we krijgen ook steeds meer te zien. IGN had de primeur om de eerste 16 minuten van de game te delen en die bekijk je hieronder.

De game wordt in de video op de PlayStation 5 gespeeld en vrij snel na de introductie rol je de gameplay in. Check de video zeker even om een goede indruk van Gotham Knights te krijgen en we horen graag je mening. De game is vanaf 25 oktober verkrijgbaar.