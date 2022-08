Op de pc kun je al als virtuele politieagent aan de slag in Police Simulator: Patrol Officers. De game is daar namelijk beschikbaar als early access-titel. Als deze als volledige game wordt aangeboden, zullen er ook consoleversies beschikbaar komen.

In Police Simulator: Patrol Officers begin je je carrière als politieagent als verkeerspolitie en kan je je opwerken tot je grote zaken moet oplossen. Je moet er wel rekening mee houden dat je niet alleen criminaliteit tegen moet gaan, maar je ook een goed voorbeeld moet geven. Je kan dus bijvoorbeeld niet iemand zonder reden arresteren. Door je werk goed te doen, kan je nieuwe politiewagens ontgrendelen, alsmede nieuwe gebieden van de stad.

Police Simulator: Patrol Officers zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is nog geen exacte releasedatum gegeven. Wel is er een nieuwe trailer verschenen, die je hieronder kunt checken.