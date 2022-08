Microsoft heeft met de overname van Bethesda een behoorlijke sloot aan IP’s en studio’s verworven en van een aantal titels weten we inmiddels wat meer, zoals Starfield en Redfall. Er zijn echter ook genoeg ontwikkelaars waar we nog heel weinig van weten, onder meer Bethesda Roundhouse Studios, een ontwikkelaar die geformeerd is in de periode rond Microsofts overname.

Van wat zover bekend is van de kleine studio is dat zij op dit moment bijdragen aan de ontwikkeling van Arkane’s Redfall. Dat is echter niet alles, zo blijkt uit een profiel op LinkedIn. Het profiel van Brad Fawaz – game designer bij Roundhouse Studios – vermeldt namelijk een onaangekondigd project van de ontwikkelaar, naast de ondersteuning voor het eerdergenoemde Redfall.

Fawaz vult de update aan met het mysterieuze ‘Coming soon!’. We zullen dus moeten afwachten wat Roundhouse Studios voor ons in petto heeft.