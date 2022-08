Het is jaren geleden dat Dead Island 2 officieel werd aangekondigd, maar de game is nog altijd niet verschenen. Toch is de titel nog in ontwikkeling en volgens een nieuw bericht van industrie insider Tom Henderson zal de game later dit jaar opnieuw aangekondigd worden. Dit heeft hij begrepen van mensen die bekend zijn met de plannen rond deze game.

Het zou om een onthulling in het vierde kwartaal zijn en dan denken we natuurlijk al snel aan The Game Awards. Henderson is echter niet concreet in wanneer de game dan opnieuw aangekondigd zal worden en vanuit officiële kanalen hebben we nog niets vernomen. Het is dus vooralsnog aankijken of de onthulling daadwerkelijk dan zal plaatsvinden.

Verder weet Henderson te melden dat het volgende deel de focus qua gameplay legt op coöperatieve gameplay. Ook zou de cast van de game volledig nieuw zijn met vijf tot zes belangrijke personages. Tot slot zou de game zich op verschillende locaties afspelen, waaronder Hollywood en San Francisco.