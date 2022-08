De DualSense is een mooi stukje hardware, maar Sony is ook aan het kijken hoe ze de controller nog verder kunnen verbeteren. Nu is er een patent opgedoken, dat als ‘doel’ heeft de DualSense van nog een unieke feature te voorzien.

Sony heeft al aardig wat patenten aangevraagd die te maken hebben met de controller van de PlayStation 5. Hier valt onder andere uitrekbare analoge sticks onder en dat het touchpad gebruikt kan worden als tekenvlak.

Nu heeft het Japanse bedrijf een patent aangevraagd voor de analoge sticks, die van een soort hydraulische feedback voorzien zouden kunnen worden. Dit zou met name voelbaar moeten zijn bij het indrukken van de sticks, aldus Metro.

De triggers van de PS5-controller kunnen weerstand bieden door middel van een motortje. Voor de analoge sticks zou dan een niet newtoniaanse vloeistof gebruikt worden. Dit zijn vloeistoffen die onder druk een andere viscositeit hebben dan normaal.

Net zoals met elke patent aanvraag het geval is, geldt ook hier dat dit niet betekent dat deze feature daadwerkelijk zal worden toegepast.