Ubisoft heeft aangekondigd dat Far Cry 6 vanaf vandaag gratis te spelen is tot en met aanstaande zondag. De game is gratis op alle platformen beschikbaar waarvoor deze is uitgekomen, wat je in de gelegenheid stelt om het avontuur te ontdekken.

Als je besluit de game na afloop aan te schaffen, zal je voortgang meegenomen worden. Ook profiteer je de komende dagen van een extra hoge korting, die kan oplopen tot maar liefst 60%, wat voor een aantrekkelijke aanschafprijs zorgt.

Tijdens de gratis dagen kun je naast de basisgame ook genieten van de Danny Trejo content, alsook het Stranger Things evenement ervaren en meer. Meer weten over Far Cry 6? Lees dan hier onze review.