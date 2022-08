Techland deelde eerder deze week al een sneak peak over de aankomende verhalende hoofdstukken voor Dying Light 2: Stay Human, maar ook achter de schermen blijft de Poolse studio de game verbeteren, met name op technisch gebied. Op Twitter heeft de ontwikkelaar nu een aantal details onthuld over patch 1.5.

De details zijn gericht op spelers op de PlayStation 5. Patch 1.5 zal namelijk een nieuwe Balanced-modus introduceren, die mikt op een dynamische 4K resolutie tot 60 frames per seconde. Tevens zal er een VRR-modus komen: de resolutie zal dan 1080p zijn, met een ontgrendelde framerate.

Voor de Xbox Series X-spelers zal dit bekende stof zijn: zij kunnen al sinds maart met de Balanced-modus aan de slag.