In mei kon je hier al lezen dat EA van plan is om in het begin van 2023 een grote, doch vooralsnog onaangekondigde titel op de markt te brengen. Het onderstaande screenshot – genomen uit een recente fiscale briefing van de uitgever – bevestigt dit nogmaals, met een “major IP” en “partner title” op het programma voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2022-2023, een periode die eindigt in april 2023.

Die “partner title” zou wel eens Star Wars Jedi: Survivor kunnen zijn, een reeds aangekondigde game die echter nog geen duidelijke releasedatum kreeg. Over de “major IP” is het moeilijker speculeren. Het kan om pakweg Skate gaan, of eventueel iets compleet onverwachts. Welke game het ook wordt, we zullen er niet al te lang meer op moeten wachten. Wordt vervolgd!