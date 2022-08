Bijna elk weekend zijn er andere games tijdelijk gratis te spelen tijdens de Xbox Free Play Days, zo ook dit weekend weer. Eén game mag geen verrassing zijn, dat is namelijk Far Cry 6. Deze game is ook op andere platformen tijdelijk gratis te spelen.

De andere twee games die je dit weekend gratis op de Xbox kunt spelen zijn The Serpent Rogue en Roguebook. Om deze games te kunnen spelen, dien je een lidmaatschap te hebben op Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate.

Tijdens de Xbox Free Play Days, die tot maandagochtend 08:59 uur duren, geniet je van een korting op de genoemde titels. Zo is Far Cry 6 in verschillende edities verkrijgbaar, waarbij de korting kan oplopen tot 75%. Op The Serpent Rogue zit nu een korting van 40%. Roguebook valt qua aanbieding buiten de boot.

