De laatste maanden lijkt er van alles te lekken over Hogwarts Legacy en ook aan de geruchten lijkt geen eind te komen. Zo is de mogelijke inhoud van de speciale edities gelekt en er wordt gedacht dat de releasedatum van de game al bekend is. Nu is er iets opgedoken wat wel voor 100% op waarheid is berust.

Tijdens Autodesk Vision Series laten ontwikkelaars zien hoe zij Autodesk gebruiken voor hun games. In één van deze presentaties werd Hogwarts Legacy onder de loep genomen en werd getoond wat het resultaat is van het gebruik van Autodesk Maya en MotionBuilder. Dit voor de cutscènes van de game. Deze video is op Twitter gedeeld door Hogwarts Legacy News en kan je hieronder bekijken.