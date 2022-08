Dit jaar bestaat de Assassin’s Creed franchise 15 jaar en Ubisoft viert dat op verschillende manieren. Een wat meer unieke actie is het uitbrengen van een Assassin’s Creed whisky. Dit doet de uitgever in samenwerking met Antheum Studios.

Deze maand verschijnt de Assassin’s Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whiskey. In september komen daar nog twee whisky’s bij, één gelinkt aan Assassin’s Creed IV: Black Flag en één gelinkt aan Assassin’s Creed: Valhalla.

Als we de website bekijken, dan ziet het er niet naar uit dat we de whisky ook hier kunnen verkrijgen. Vooralsnog levert Antheum Studios enkel in de Verenigde Staten, maar als daar verandering in komt laten we het uiteraard weten.