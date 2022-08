Eerder dit jaar doken er wat geruchten op over een Xbox Game Pass Family Plan en dit is nu officieel aangekondigd door Microsoft. Via Xbox Wire heeft Microsoft aangegeven dat Xbox Insiders in Colombia en Ierland aan de slag kunnen met een preview van het programma.

Waar het in het kort op neerkomt is dat je jouw Xbox Game Pass abonnement via het Family Plan met andere kunnen delen. Dit kan zowel met vrienden als familie en dat op de Xbox consoles zelf, maar ook pc en cloud. Je kunt via dit programma maximaal vier mensen aan je abonnement toevoegen, waarbij een ieder unieke eigen toegang tot het aanbod van Xbox Game Pass Ultimate krijgt en diens voordelen.

Het is nog onduidelijk wat de prijs van dit lidmaatschap zal zijn, alsook wanneer het wereldwijd uitgerold wordt.