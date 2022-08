Microsoft heeft aangekondigd dat ze de Xbox Series S ietsje krachtiger maken. Een nieuwe update voor de ontwikkeltools van de Series S zorgt ervoor dat ontwikkelaars meer geheugen van de console ter beschikking krijgen en dat zou kunnen resulteren in een performance boost van zowel bestaande als aankomende games.

Deze update is uitgerold met de juni update voor de development kit. Zo zouden er honderden extra MB’s aan geheugen beschikbaar moeten zijn voor gebruik. Gezien het lagere geheugen van de Series S een probleem kan zijn voor ontwikkelaars, is er vaak een vrij groot verschil in performance met de games die draaien op de Series X.

Met het vrijgegeven van extra geheugen zou het gat tussen beide platformen enigszins gedicht kunnen worden. De performance verbetering zou met name invloed hebben op de grafische prestaties, al moet nog blijken hoe groot de impact precies is want dat is afhankelijk van de ontwikkelaars.

In de video hieronder gaat Microsoft wat dieper op deze aanpassing in.