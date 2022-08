We weten al enkele dagen dat het eerste seizoen van MultiVersus uitgesteld is. Een nieuwe releasedatum blijft echter hardnekkig uitblinken door zijn afwezigheid. Dat wil overigens niet zeggen dat fans van de game aan hun lot overgelaten worden. Tijdens EVO 2022 lichtte game director Tony Huynh immers met plezier een tipje van de sluier op, zodat we toch een beter idee krijgen wat we precies van seizoen 1 mogen verwachten.

De bovenstaande – en het mag gezegd worden: niet bijster gedetailleerde – roadmap is het resultaat. Daar staat oud nieuws op; we wisten immers al een tijdje dat Rick & Morty als speelbare personages aan MultiVersus zouden toegevoegd worden. Ook de in nevelen gehulde nieuwe ranked modus was reeds aangekondigd. Seizoen 1 bevat daarnaast echter ook een classic arcademodus met coöp en heel wat cosmetische opties.

Wat dat laatste betreft… Is dat LeBron James in een Robin-kostuum?