Als we journalist Jeff Grubb afgelopen weekend moesten geloven, dan wil Eidos Montréal maar al te graag aan een nieuwe Deus Ex beginnen. Journalist Jason Schreier heeft hier weer op gereageerd en tempert de verwachtingen.

Volgens Grubb wil Eidos Montreal een Deus Ex maken, die doet wat Cyberpunk 2077 naliet. Schreier heeft op ResetEra laten weten hoe de vork volgens hem in de steel zit. Volgens hem is de ontwikkelaar bezig met meerdere games en het verst zijn ze met een compleet nieuw IP. Het zal dan ook nog heel lang duren voordat zij eventueel een nieuw deel in de Deus Ex-reeks uitbrengen.

“Keep your expectations in check. The game furthest in development at Eidos Montreal right now is a new IP. If they release a new Deus Ex it won’t be for a very, very long time.”