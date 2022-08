Capcom’s legendarische fighting serie zal in 2023 een nieuw deel ontvangen met Street Fighter 6. Naast sterk verbeterde graphics en een hoop nieuwe combo’s om te leren, zal het roster ook uitgebreid worden met nieuwe personages. Kimberly is er daar in ieder geval een van. Deze dame vecht als een soort urban-ninja. Snelle moves met een hoop flair door middel van graffiti, maar ook nog eens op de beat dankzij haar walkman.

Daarbij kondigt Capcom ook aan dat Juri in Street Fighter 6 weer van de partij zal zijn. Ze heeft wellicht een makeover gehad, maar is nog even sadistisch als voorheen in haar aanvallen. Je checkt de trailer in ieder geval hieronder.

Street Fighter 6 verschijnt in 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.