De eerste twee Sonic The Hedgehog-games die uitkwamen voor de SEGA Megadrive waren grote successen en hetzelfde kan gezegd worden over de films. Het is al bekend dat de derde bioscoopfilm eraan zit te komen en nu weten we ook wanneer we deze kunnen zien.

Paramount Pictures en SEGA Corporation lieten eerder dit jaar al weten dat de derde rolprent van Sonic the Hedgehog gepland stond voor 2024. De bedrijven melden nu via Twitter dat Sonic 3 op 20 december 2024 in de bioscoop zal uitkomen.