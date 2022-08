Grand Theft Auto V is in september maar liefst 10 jaar oud, maar ook vandaag de dag verkoopt de game nog altijd ontzettend goed. Uitgever Take-Two Interactive heeft namelijk bekendgemaakt dat de game bijna 170 miljoen keer is verkocht.

Dit is een flinke groei weer ten opzichte van het vorige kwartaal, want in mei maakte de uitgever nog bekend dat de game op 165 miljoen verkopen stond. Kortom, in de afgelopen drie maanden is de game bijna 5 miljoen keer verkocht.

Met het enorme aantal van GTA V staat de franchise momenteel op meer dan 380 miljoen verscheepte exemplaren.