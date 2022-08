Rockstar Games werkt al geruime tijd aan Grand Theft Auto VI, maar we weten er momenteel nog zo goed als niets over. Wel gaan er geruchten rond, maar of die correct zijn zal de tijd uitwijzen. De uitgever van de game, Take-Two Interactive, heeft echter even kort over de game gesproken bij een financiële update.

Topman Strauss Zelnick vertelde aan aandeelhouders dat de ontwikkeling inmiddels goed op weg is. Ook kon hij kwijt dat Rockstar Games zich als doel heeft gesteld een creatieve benchmark te stellen met het nieuwe deel, zoals ze in het verleden ook hebben gedaan met bijna elk ander deel.

“The Rockstar Games team is determined to once again set creative benchmarks for the series, our industry, and for all entertainment, just as the label has done with every one of their frontline releases.”