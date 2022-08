Een van de grotere issues met F1 22 is de AI in de carrièremodus. Die bleek namelijk op de rechte stukken stelselmatig sneller te zijn, met name als er gespeeld werd op een hogere moeilijkheidsgraad. EA en Codemasters waren ervan op de hoogte en lieten vorige week nog weten aan een oplossing te werken.

Die is nu beschikbaar, want update 1.08 is uitgerold en die komt met slechts één aanpassing. Dit is een herbalancering van de AI performance in de carrièremodus. Met andere woorden: de AI zou nu niet langer sneller mogen zijn op het rechte stuk als het naar verhouding niet realistisch is.

Dit is niet de enige update voor de game deze maand, vorige week verscheen update 1.07 nog en tegen het einde van de maand mogen we cross-play verwachten.