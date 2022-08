Gotham Knights laat niet al te lang meer op zich wachten nu de releasedatum van 25 oktober steeds dichterbij komt. Zo krijgen we ook steeds meer van de game te zien. Vorige week konden we de eerste 16 minuten nog aanschouwen en een poosje eerder werden de schijnwerpers op Batgirl en Robin gezet.

Ditmaal is het de beurt aan Red Hood, ook wel bekend als Jason Todd. De nieuwe trailer toont zowel fragmenten uit cinematics als directe gameplay en dat check je natuurlijk hieronder. Ook stuurde Warner Bros. Games een omschrijving van Red Hood mee.

Red Hood, een intense nachtwaker met een kort lontje, is een goedgetrainde scherpschutter en keiharde man-tegen-man vechter die de maximale menselijke kracht heeft bereikt, waardoor hij uitstekend is in zowel mĂȘleegevechten als gevechten op afstand. Na zijn gewelddadige dood en daaropvolgende verrijzenis in de Lazarus Pit verkreeg Red Hood magische krachten die hem helpen in de strijd en waarmee hij zich door de lucht kan verplaatsen om de stad te doorkruisen. Ondanks zijn ingewikkelde verleden heeft Red Hood zich verzoend met de Batman-familie en heeft hij dodelijke gevechtsmethoden afgezworen bij het beschermen van Gotham City in de nasleep van Batmans dood.