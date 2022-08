Hoewel er nog een aantal (titels) onderweg zijn naar de PlayStation 4, waaronder God of War: Ragnarök later dit jaar, wordt de console langzamerhand wel naar z’n pensioen geduwd. De console was een groot succes voor Sony, maar het ziet ernaar uit dat de focus langzaam maar zeker steeds meer richting de PlayStation 5 zal gaan.

De Japanse fabrikant gaat namelijk geen cijfers meer delen over hoeveel PS4-consoles er zijn verscheept, dit ontdekte Daniel Ahmad op Twitter. Daarmee stamt de laatste update uit maart 2022, toen de console ruim 117 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Sony heeft z’n eigen record nog niet verbroken, dat staat op naam van de PlayStation 2, die ruim 158 miljoen keer is verkocht.

De PlayStation 4 moet alleen de Nintendo DS, de PlayStation 2 en de gecombineerde verkopen van de Game Boy en Game Color voor zich dulden. De eerstvolgende belager is de Nintendo Switch, met 111 miljoen verkopen.