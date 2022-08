Er zijn verschillende video streaming apps beschikbaar op de PlayStation 5, maar er ontbreken er ook nog wel een paar. Een daarvan is Disney+, maar het ziet er naar uit dat deze app eraan zit te komen.

Reddit-gebruiker the_andshrew is in de database van PlayStation Network gedoken en daar vond hij een beta versie van de Disney+ app voor de PlayStation 5. Het is goed mogelijk dat de PS5 app al vrij binnenkort zal worden vrijgegeven en je de streamingdienst van Disney ook via de current-gen console van Sony kunt gebruiken.

Je kunt nu in principe ook al Disney+ bekijken op de PlayStation 5, dit door middel van backwards compatibility. Je downloadt dan de PS4-versie van de app. Alleen komt dit de beeldkwaliteit niet ten goede, dus een native PS5 app is zeker welkom.