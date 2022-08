Treinliefhebbers moeten hun agenda’s er maar alvast bijpakken: op 6 september kan je namelijk aan de slag met het derde deel in de Train Sim World franchise. Ontwikkelaar Dovetail Games heeft de game aangekondigd en via een trailer is ook direct de eerder genoemde releasedatum bekendgemaakt.

Diverse trajecten, zoals de Cajon Pass in Amerika, de Kassel-Würzberg route in Duitsland en nog vele andere ritten zullen aanwezig zijn. Daarnaast krijg je te maken met extreme weersomstandigheden, waaronder sneeuwstormen en flinke onweersbuien. Het is aan jou om de trein veilig en verantwoord naar het eindpunt te loodsen.

Verder zullen er ook bekende en iconische treinen aanwezig zijn in de game. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op de Xbox zit de game direct bij Xbox Game Pass inbegrepen vanaf de release.