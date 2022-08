Blaze Entertainment liet in juni weten dat de Evercade gaat verdwijnen en dat de Evercade EXP daarvoor in de plaats komt. De nieuwe versie van de handheld zou in september gepre-ordered kunnen worden en nu weten we ook een exacte datum.

De Evercade EXP kan je op 6 september pre-orderen. Blaze Entertainment weet nog geen exact tijdstip te zeggen wanneer dit mogelijk zal zijn, maar zal dit mededelen op 2 september. Op deze datum zal ook worden gedeeld wat voor exclusieve bonus content de handheld met zich mee zal nemen.

Tijdens gamescom 2022 zullen sommige media alvast een voorproefje van de Evercade EXP krijgen. Verwacht dan ook daarna verschillende previews te lezen van de nieuwe handheld.

Door de vele tekorten op componenten loopt veel nieuwe hardware tegen vertraging aan, maar het ziet er volgens Blaze Entertainment op dit moment niet naar uit dat dit de Evercade EXP zal treffen. Het bedrijf houdt echter een slag om de arm en hoopt de handheld aan het einde van dit jaar overal ter wereld beschikbaar te stellen.