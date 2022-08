Sony brengt steeds meer PlayStation games naar de pc en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal stoppen. Zo verschijnt deze week Marvel’s Spider-Man en later dit jaar mogen we nog de Uncharted collectie verwachten, alsook The Last of Us: Part I.

Dat Sony steeds meer inzet op pc wordt eens te meer duidelijk nu er een specifieke pagina op de PlayStation website is gelanceerd. Het gaat hier om een pagina waar meer informatie te vinden valt over de PlayStation games die beschikbaar zijn op pc of nog onderweg zijn.

Op deze pagina is tevens een FAQ te vinden en daar staat de vraag of een PSN-account nodig is om PlayStation games op pc te spelen. In het antwoord staat aangegeven dat dit op dit moment niet nodig is, wat suggereert dat het kan veranderen.

Mocht dit veranderen, dan zou dit kunnen betekenen dat cross-play in bepaalde situaties gemakkelijker wordt en ook dat er mogelijk Trophies gehaald kunnen worden in plaats van Steam Achievements. Of bijvoorbeeld chatten via het PSN. Of het er ooit van komt is echter afwachten. De pagina in kwestie kun je hier vinden.