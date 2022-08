HBO en Naughty Dog zijn druk bezig met de tv-serie gebaseerd op The Last of Us en beetje bij beetje worden er nieuwe details gedeeld. Zo is al geruime tijd bekend dat Pedro Pascal de rol van Joel speelt en Bella Ramsey de rol van Ellie.

Nu zijn opnieuw wat namen bevestigd voor de cast. Zo speelt Lamar Johnson de rol van Henry en daarmee komt er een einde aan de geruchten, die al in zijn richting wezen. Sam zal gespeeld worden door Keivonn Woodard.

Verder zijn er twee nieuwe personages aangekondigd voor de serie: Marlon en Florence. Een getrouwd stel dat alleen overleeft in de wildernis van Wyoming. De rol van Marlon wordt gespeeld door Graham Greene en Elain Miles stapt in de rol van Florence.