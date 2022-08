Shuhei Yoshida is tegenwoordig het hoofd van PlayStation Indies, daar waar hij van 2008 tot 2019 het gezicht was van Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Hij vertolkt nu dus een andere rol, want Hermen Hulst heeft zijn taak overgenomen.

In een interview heeft Yoshida teruggekeken op zijn werk in de periode dat hij de baas van Worldwide Studios was. In een video van Bokeh Game Studio heeft Yoshida samen met Keiichiro Toyama – bedenker van Silent Hill – en Kazunobu Sato – designer van Puppeteer – een luchtig gesprek over de games waar zij aan hebben meegewerkt.

Tijdens deze conversatie komen een aantal leuke weetjes naar voren, waaronder hoe er op voorhand over Gravity Rush 2 werd nagedacht. Het gehele gesprek kan je hieronder bekijken, maar zet wel even de ondertiteling aan.