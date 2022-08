De kracht van Unreal Engine 5 is al met meerdere video’s tentoongesteld, maar dit is niet de enige engine op de markt. Ook Unity is van een flinke update voorzien en dat wordt getoond in een nieuwe video.

Dit is niet de eerste keer dat de nieuwe versie van Unity wordt geshowd. In maart dit jaar werd de ‘Enemies‘ trailer gedeeld. Deze maakte toen al veel indruk en de nieuwste video doet daar niets voor onder. Ditmaal gaat het om een korte video die een leeuw toont met zijn welp.

De demo draait op een PlayStation 5 in 4K en 60 frames per seconde. De indrukwekkende beelden kan je hieronder bekijken. Wil je de technische kant inzien over hoe deze demo tot stand is gekomen, dan kan je dat hier checken.