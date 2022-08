EA Sports heeft in de afgelopen weken het nodige van FIFA 23 laten zien en ook in onze preview heb je veel kunnen lezen over de aanstaande voetbalgame. Een van de belangrijke componenten van de game is FIFA Ultimate Team, dat uiteraard ook weer in de nieuwste telg zit.

Met een nieuwe video laat EA Games nu een hoop van deze modus zien. Hierbij wordt specifiek ingegaan op nieuwe aspecten en elementen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat je zoal mag verwachten.

FIFA 23 verschijnt op 30 september.