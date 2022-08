Ook dit weekend is het weer mogelijk om ‘gratis’ games op de Xbox te spelen. Dit via de regelmatig terugkerende Xbox Free Play Days. De games in kwestie zijn inmiddels beschikbaar en te spelen tot aanstaande maandag 08.59 uur.

De enige vereiste is wel dat je een Xbox Live Gold abonnement hebt en anders volstaat Xbox Game Pass Ultimate. De games die hier onder vallen zijn als volgt:

Eiyuden Chronicle: Rising

Saints Row The Third Remastered

Space Crew: Legendary Edition

Op de eerste twee games is tevens een korting van toepassing. Als je na het spelen interesse hebt in Eiyuden Chronicle: Rising, dan scoor je die game met 33% korting. Saints Row The Third Remastered is tijdelijk met 75% korting verkrijgbaar.

Een Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement kan je hier afsluiten. Voor België, klik hier.