SEGA werkt momenteel aan de SEGA Mega Drive Mini 2 en beetje bij beetje maakt het Japanse bedrijf meer games bekend die in de line-up zitten van titels die bij de console meegeleverd worden. Zo ook nu weer, want SEGA heeft opnieuw 11 games aangekondigd, waarmee er nu 44 titels bekend zijn.

De SEGA Mega Drive zal in totaal 50 games bevatten en met het bekendmaken van nog 11 titels is bijna de gehele bibliotheek bekend. Let wel, het gaat hier om games die bij de Japanse mini console geleverd worden.

De console komt ook naar Noord-Amerika en de titels kunnen daar afwijken. Helaas is nog altijd niet bekend of de SEGA Mega Drive Mini 2 ook naar Europa komt. Enfin, de 11 aangekondigde games zijn als volgt: